Добавить тексты по ТЗ

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки156 просмотров
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Добавить тексты по ТЗ. 20-25 штук, 1  статья - 30 руб.

6 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tanelinka
Татьяна 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$15
2 дня
Все хорошо прошло, рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую!
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