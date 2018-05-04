Добавление анкет мастеров на сайт

Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE. Например - lichniekabineti.ru Тексты буду предоставлять, а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам! + если сможете писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнение анкет мастеров на бъюти агрегаторе Украины.
Я даю список мастеров из соцсетей, вы заполняете их анкеты на сайте:
- 3-4 предложения о специализации мастера
- Фото работ, аватарка
- Место приема, адрес, район города, метро если есть.
- Контакты, ссылки на соцсети
Предлагайте ваши цену за 1 анкету. Объем 200-300 анкет в месяц.
Нужен исполнитель из Украины, чтобы разбирался в районах городов.
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