Нужно подобрать картинки по определенной тематике и сделать ресайза их

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Опишу суть работы:

Нужно найти картинки по определенной тематики(книги, игрушки, одежда и т.д.) и делать ресайз этих картинок. Т.е. должен быть как минимум установленный фотошоп

6 лет назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Alfinia
Дарья 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Всё сделала быстро и по ТЗ. Выпонением работы доволен. Рекомендую
Отличный заказчик, подробное ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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