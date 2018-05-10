Нужно подобрать картинки по определенной тематике и сделать ресайза их

Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE. Например - lichniekabineti.ru Тексты буду предоставлять, а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам! + если сможете писать ...