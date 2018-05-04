Контент наполнение страницы, дизайн, HTML

Нужно откорректировать и красиво организовать страницу на сайте.

Знание HTML, а также современных тенденций визуализации.

Платформа PrestaShop.

фото и видеоматериалы есть.

Если вы работаете в данной сфере, знаете как это быстро и четко сделать, вы профессионал своего дела, жду Ваших предложений, и визуализацию именно вашей работы.

Если вы дилетант и хотите потратить свое и мое время, вам не ко мне.

Спасибо