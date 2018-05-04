Контент наполнение страницы, дизайн, HTML

Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE. Например - lichniekabineti.ru Тексты буду предоставлять, а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам! + если сможете писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно откорректировать и красиво организовать страницу на сайте.
Знание HTML, а также современных тенденций визуализации.
Платформа PrestaShop.
фото и видеоматериалы есть.
Если вы работаете в данной сфере, знаете как это быстро и четко сделать, вы профессионал своего дела, жду Ваших предложений, и визуализацию именно вашей работы.
Если вы дилетант и хотите потратить свое и мое время, вам не ко мне.
Спасибо
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