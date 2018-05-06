Заполнить 18 однотипных страниц сайта музыкальной школы на modx

есть шаблон страниц на котором необходимо переписать текст (пример текста есть), нужно только подогнать его под каждый инструмент. (текст уже написан, в некоторых местах нужно только поменять название инструмента, где-то перерефразировать предложения

картинки и ссылки менять не нужно.