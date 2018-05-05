Правки на wp

Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...
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Всем привет!
Проблема на сайте следующая
1. Контакт форм 7, нужно чтоб две формы заявки отправлялись, если заполнено только телефон ( имя и удобное время для звонка не обязательное поле)
2. Второй пункт самый важный. Есть меню слева(сайтбар) и меню основное (горизонтальное). В моб версии отображается при нажатии на навигацию левое меню (сайтбар), нужно чтоб оно вообще никак не отображалось, а моб версии отображалось стандартное меню.
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