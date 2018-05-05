Правки на wp

Всем привет!

Проблема на сайте следующая

1. Контакт форм 7, нужно чтоб две формы заявки отправлялись, если заполнено только телефон ( имя и удобное время для звонка не обязательное поле)

2. Второй пункт самый важный. Есть меню слева(сайтбар) и меню основное (горизонтальное). В моб версии отображается при нажатии на навигацию левое меню (сайтбар), нужно чтоб оно вообще никак не отображалось, а моб версии отображалось стандартное меню.