Создать сайт на Joomla по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка169 просмотров

Есть макеты нужен сайт. 

Joomla
8 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$200
8 дней
Робота виконана швидко та надійно! Працюємо і будемо працювати далі!
Це вже наш другий проект. І знов все на найвищому рівні. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад