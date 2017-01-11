CMS для сайта-каталога на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок212 просмотров

Есть сайт-каталог, тематика - скатерти и текстиль.  Нужна верстка + натяжка на wordpress.

Онлайн оплаты не будет. Все онлайн-заказы будут заканчиваться отправлением заявки из корзины с товарами. Нужна грамотная и простая модель, чтобы заказчик легко добавлял товары и управлял сайтом.

Прошу указать стоимость и примерные сроки работы. 

Скрины прилагаю

WordPress
8 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад

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Нет заявок фрилансеров