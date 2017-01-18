Добавить блоки "мета-теги" и "описание" - Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок177 просмотров

В категориях производителей на сайте www_sportland1_kz нет блоков мета-тегов: название, описание, ключевые слова. Блок "описание" должен быть с визуальным редактором. 

Они нужны для написания статей и ключевых слов с мета-тег описанием, чтобы страницы лучше индексировались поисковыми системами.

CMS Opencart 

Вот так выглядит категория в CMS https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsZWhDU0JQT2x0Tms/view?usp=sharing 

Примерно так она должна выглядеть https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsU0hvRWNTTnNfM1U/view?usp=sharing 

Это пользовательский вид страницы https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsOWZMYm5KanVVZEE/view?usp=sharing

Таким должен быть пользовательский вид https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsQkszX2p3clVtSXM/view?usp=sharing с текстом описания внизу

OpencartНаписание статей
8 лет назад
angels24kz
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена хорошо и в кратчайшие сроки.
Отличная постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад