Нужен человек, для внесения небольших изменений на битриксе.
Добавить блоки "мета-теги" и "описание" - Opencart
В категориях производителей на сайте www_sportland1_kz нет блоков мета-тегов: название, описание, ключевые слова. Блок "описание" должен быть с визуальным редактором.
Они нужны для написания статей и ключевых слов с мета-тег описанием, чтобы страницы лучше индексировались поисковыми системами.
CMS Opencart
Вот так выглядит категория в CMS https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsZWhDU0JQT2x0Tms/view?usp=sharing
Примерно так она должна выглядеть https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsU0hvRWNTTnNfM1U/view?usp=sharing
Это пользовательский вид страницы https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsOWZMYm5KanVVZEE/view?usp=sharing
Таким должен быть пользовательский вид https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsQkszX2p3clVtSXM/view?usp=sharing с текстом описания внизу
Выбранный исполнитель
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