Добавить блоки "мета-теги" и "описание" - Opencart

В категориях производителей на сайте www_sportland1_kz нет блоков мета-тегов: название, описание, ключевые слова. Блок "описание" должен быть с визуальным редактором.

Они нужны для написания статей и ключевых слов с мета-тег описанием, чтобы страницы лучше индексировались поисковыми системами.

CMS Opencart

Вот так выглядит категория в CMS https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsZWhDU0JQT2x0Tms/view?usp=sharing

Примерно так она должна выглядеть https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsU0hvRWNTTnNfM1U/view?usp=sharing

Это пользовательский вид страницы https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsOWZMYm5KanVVZEE/view?usp=sharing

Таким должен быть пользовательский вид https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsQkszX2p3clVtSXM/view?usp=sharing с текстом описания внизу