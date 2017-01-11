Мелкие правки по Битриксу

Есть необходимость отправлять смс-сообщение пользователю сразу после того как он оставил заявку. Для этих целей выбрали сервис https://www.smsprofi.ru/php_skript_otpravki_sms.php. Нужно подключить php класс, предоставляемый сервисом, к форме заявки на сайте. Сайт работает на wp. ...