Опубликовать статьи WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок126 просмотров

Необходимо опубликовать и оформить около 60 статей на CMS Wordpress.

Статьи написаны копирайтерами -  3000-4500 сбп.

Тематика - секс (не порно), информационные статьи пр. "Как довести девушку до оргазма".

ТЗ:

  • Заполнение у статей Title, Description. (основной ключ есть, в Title - точное вхождение, Description -  разбавленное)
  • HTML-разметка
  • Подбор и обработка картинок для статей (2-4 с англоязычных ресурсов); При сопровождении поз - схематические картинку предоставляются. Должен быть вкус к картинкам. Картинки хорошего качества.
  • Прописывание картинкам Title - что на самом деле на картинке, Alt - краткое описание картинки.
  • Вставка видео с сайта Youtube.com. Ссылка на видео предоставляется.
  • Сделать 2-3 выделения жирным шрифтом важных (полезных) предложений в тексте
  • Сделать 1-2 цитаты в тексте
Оплата - 70 руб 1 статья.

Возможна оплата постатейно, либо же за пак статей (до 10 шт).

Для публикации есть 20 статей. Остальные - по мере написания копирайтерами.

В неделю получается порядка 5-10 статей. 

Подходит для дополнительной работы.

HTMLWordPress
8 лет назад
guest_14841575878913
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Качественная работа, сроки соблюдены и даже раньше срока. Владимир идет на контакт, и даже обращает внимание на детали сверх его обязанностей. Картинки подобраны в тему, очень аккуратные и сочные. Материал структурировал и грамотно оформил. Рекомендую и сама буду сотрудничать. Спасибо за хорошую работу.
Сотрудничество очень порадовало! Отлично структурированное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, постоянная обратная связь и своевременная оплата. Рекомендую Анастасию, как ответственного и серьезного заказчика!

Заявки фрилансеров

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад