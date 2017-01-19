Опубликовать статьи WP

Качественная работа, сроки соблюдены и даже раньше срока. Владимир идет на контакт, и даже обращает внимание на детали сверх его обязанностей. Картинки подобраны в тему, очень аккуратные и сочные. Материал структурировал и грамотно оформил. Рекомендую и сама буду сотрудничать. Спасибо за хорошую работу.