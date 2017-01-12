Необходимо изменить страницу товара в шаблоне shopify. Если Вы не работали с данной системой, но имеете нормальный опыт работы с шаблонами других систем, то Вам под силу! Вот что надо (отображение на ...
Интеграция верстки нескольких новых стр. в Drupal
Внедрить верстку нескольких новых страниц в сайт на Drupal
Направлю ТЗ кандидатам
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