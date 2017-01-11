Сайт подключить к CMS WP

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Закрыт10 заявок150 просмотров

Вот сайт http://www.djavaweb.com/selector.php?theme=wpcoach-business

Подключить к CMS системе 5 страниц который я скажу.

WordPress
8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров