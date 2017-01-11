Сеть WordPress сайтов

Нужно установить и настроить 9 WP сайтов на арабском языке с бесплатными шаблонами (выбрать самостоятельно в соответствии с тематикой сайта и с определенными требованиями) на предоставляемые шаред хостинги. Установить несколько плагинов, создать меню и пустые статьи About и Contact us.

На выходе мы должны получить "живые" сайты, готовые для передачи контент-менеджерам.

В предложении укажите цену и сроки, а так же опыт схожей работы (желательно со ссылками).

PS. позднее будут аналогичные задачи