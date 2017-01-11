Вот сайт http://www.djavaweb.com/selector.php?theme=wpcoach-business Подключить к CMS системе 5 страниц который я скажу.
Сеть WordPress сайтов
Нужно установить и настроить 9 WP сайтов на арабском языке с бесплатными шаблонами (выбрать самостоятельно в соответствии с тематикой сайта и с определенными требованиями) на предоставляемые шаред хостинги. Установить несколько плагинов, создать меню и пустые статьи About и Contact us.
На выходе мы должны получить "живые" сайты, готовые для передачи контент-менеджерам.
В предложении укажите цену и сроки, а так же опыт схожей работы (желательно со ссылками).
PS. позднее будут аналогичные задачи
Заявки фрилансеров
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