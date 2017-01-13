Добавить изображения в модуль слайдшоу Joomla
Безопасность
Есть движок vii engine, хаеры как то юзают уязвимость , в итоге могут писать от имени групы в любой группе, а так же залить 5 к фоток и 300 сообщений за 1 минуту, нужно что бы вы это закрыли.
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