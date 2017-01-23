Портфолио на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок227 просмотров

Приветствую Всех, требуется человек, который сможет сделать портфолио на WP с функционалом под определенный дизайн, так же требуется  адаптированная  дизайна на CMS ( Все моб версии, планшет версии, на все Пк ) 

Указывайте цену и сроки. Так же скидывайте Ваше портфолио.

WordPress
8 лет назад
helpershot
Марк 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$280
7 дней
Благодарю Артема за выполненную работу! Все отлично!
Своевременная оплата, минимум вмешательства в процесс работы. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад