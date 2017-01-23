Приветствую Всех, требуется человек, который сможет сделать портфолио на WP с функционалом под определенный дизайн, так же требуется адаптированная дизайна на CMS ( Все моб версии, планшет версии, на все Пк )

Указывайте цену и сроки. Так же скидывайте Ваше портфолио.