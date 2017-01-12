Подключить верстку к ModX Revo и перенести на домен

$133
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок172 просмотра

Нужно подключить верстку небольшого сайта к ModX Revolution, настроить работу форм и перенести сайт на существующий домен взамен старого

Верстка готова, всего 6 страниц + 404 и Спасибо за заявку, 2 всплывающих окна

Ссылку на верстку отправлю выбранному кандидату

Бюджет 8000 руб. 

Срок до 15 января

MODX
8 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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