Добавить изображения в модуль Joomla

Нужно подключить верстку небольшого сайта к ModX Revolution, настроить работу форм и перенести сайт на существующий домен взамен старого Верстка готова, всего 6 страниц + 404 и Спасибо за заявку, 2 всплывающих окна ...
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