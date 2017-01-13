Создание копии сайта на движке joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок262 просмотра

нужно создать копию сайта http://unisat7.ru/.  адаптировать его под шаблон для джумлы. сайт простой. сроки не горят.сразу указывайте цену.

Joomla
8 лет назад
nirubus09
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров