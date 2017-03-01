Редизайн сайта на Joomla 2.5

Очень понравилось работать с Серафимой! Гибкий подход, оперативность, творческий взгляд и полная заявка на успех! Очень рада, что она откликнулась на выполнение заказа. Ни минуты не пожалела о своем выборе в ее пользу! Спасибо за работу!