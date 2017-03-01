Редизайн сайта на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок241 просмотр

Сделать редизайн сайта и верстку под Joomla 2.5. (адаптив под мобильные обязателен!)

Основные цвета белый, синий, красный.

Подробности в прилагаемом ТЗ.

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Joomla
8 лет назад
zimia
47 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$80
7 дней
Очень понравилось работать с Серафимой! Гибкий подход, оперативность, творческий взгляд и полная заявка на успех! Очень рада, что она откликнулась на выполнение заказа. Ни минуты не пожалела о своем выборе в ее пользу! Спасибо за работу!
Татьяна - безупречна как заказчик. Работайте со спокойной душей. Все на уровне. Спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад