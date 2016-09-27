Дизайн главной страницы

$65
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок985 просмотров
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#1$50
#2$15

ТЗ + схематика сайта во вложении

Дата приема заявок до 22/09/2016

Спасибо

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победители конкурса
TRyARS
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
Хороший дизайн, всегда на связи рекомендую
Интересная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
art-tema
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Отличный дизайн - спасибо
Все доступно объяснил. Отличный заказчик. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
TRyARS
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
art-tema
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1