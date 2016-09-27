Дизайн главной страницы

Нужно красиво нарисовать или скачать, переделать, (без разницы главное результат) шаблон. Нужны несколько страниц, с адресом ресторана, меню кафешки, акции, ну и еще может быть одна, две. Желательно на простеньком движке, но функциональном и интуитивно понятном.