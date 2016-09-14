Разработка дизайна продуктов под проект для сервиса KinoGenesis

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;)

Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба российского кинематографа. Мы запустили eLearning стартап, позволяющий обучаться бизнес-процессам у действующих практиков и лидеров отечественной киноиндустрии в какой бы части света вы ни находились. KinoGenesis – за коммерческое кино для зрителя. Мы горим идеей, покоряем новые горизонты и хотим принять в команду таких же амбициозных мечтателей!

Сейчас в запуске небольшой кинообразовательный проект в рамках нашего сервиса, и нам на подмогу нужен ниндзя-дизайнер. Человек с живым умом, жаждой нового, готовый творить без границ и рамок. Потому что хоть у нас и есть в названии слово “образование”, в первую очередь - мы молодые ребята, и именно с этой позиции (молодых и жаждущих) выстраиваем свой концепт. Поэтому, яркие идеи только приветствуются! Киношники - люди творческие. Давайте выходить за рамки ;)

Что от тебя нужно, братец)

Навыки:

  • Знание Muse (наши проекты уже сделаны в Muse, и мы можем предоставить их, чтобы быстрей все сделать, не тратя время)
  • Уверенное знание Adobe Photoshop (необходимо уметь делать оригинальные картинки, работать с цветами и шрифтами). Если умеешь еще и анимацию, то вообще цены тебе нет, и мы готовы на тебя молиться!
  • Умение грамотно использовать фото-стоки (как бы это ни звучало, но картинки в нашем деле - не последний фактор. И грамотное их использование - очень важный момент. Основные ошибки новичков: брать первые попавшиеся из google, не вдаваться в суть текста материала и искать картинку по ключевому слову, а не смыслу и т.д.)
Что нужно будет сделать?

  • Доделать страницу мероприятия (будут правки, нужно их внести), которая у нас уже есть (http://kinogenesis.com/uhanovartplay)
    • Страница по ссылке. Она нам нравится, но если есть предложения, то мы с удовольствием их выслушаем. Сейчас планируется перезапуск мероприятия, и для его новой версии нужно немного переделать существующую страницу.
    • Так как основной поток нашей ЦА идет из социальных сетей, нужно оформить паблики (один в VK, один в FB) в стилистике предстоящего мероприятия
    • Создать анонсирующие материалы в соц.сетях
    • Создать дизайн сопутствующих материалов по предстоящему мероприятию (блокноты, стикеры, пакеты, бейджи, прессволл)
  • Доделать страницу для презентации записи курса
    • Страница сделана наполовину, нужно добить
    • К курсу прилагается книга, она написана, но нет обложки. В обложке мы очень нуждаемся.
  • Разработать дизайн писем для e-mail сендера (getresponse)
    • Стандартный дизайн
    • Под мероприятие
Что мы предлагаем?

  • З/п сдельная, но точно не ниже 20.000
  • Возможность показать себя и свои таланты (жонглирование, пение и тд)
  • Молодая и дружная команда на время проекта. Потом мы злые и враждебные ;)
  • Неограниченный доступ к нашим обучающим материалам
Референсы, чего хотелось бы ( не супер попадание, но нравятся вот эти работы):https://www.behance.net/gallery/16029897/Landing-page-Photoshop – почти наша тема, нравится, что в одной стилистике (плавный переход от блока к блоку, а не типичный блочный лендос) и воспринимается цельноhttps://russiandesigncup.ru/solution/794/ - flat. От него никто не отказывался. Обратите внимание на сочетания цветов. Нравится такой подход. Пусть цветов и много, как и иллюстраций, но все смотрится цельно - это важно. https://russiandesigncup.ru/solution/1067/ необычный подход. Некий такой South Park. Было бы интересно на это посмотреть и вообще выглядит привлекательно. Но не уверен, как это подойдет для чего-то серьезного. Может быть, для мероприятия по бизнесу не пойдет, но для книги какой или… в общем, нам нравится, но прислушаемся к профессионалу.https://ru.pinterest.com/pin/368873025704275864/ – нравится часть после заголовка "Агент" на светлом фоне - все смотрится цельным куском. Типичная для лендосов блочность отсутствует. https://russiandesigncup.ru/solution/1008/ - нравится цвет фона. Не более.
7 лет назад
ElizabethWath
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад