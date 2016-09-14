Доработка дизайна лендинга Предполагается добавление 2-х новых категорий услуг, раздела с отзывами, время работы + почта и подготовка версии для мобильных и планшетов. Подробности при обсуждении проекта.
Разработка дизайна продуктов под проект для сервиса KinoGenesis
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;)
Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба российского кинематографа. Мы запустили eLearning стартап, позволяющий обучаться бизнес-процессам у действующих практиков и лидеров отечественной киноиндустрии в какой бы части света вы ни находились. KinoGenesis – за коммерческое кино для зрителя. Мы горим идеей, покоряем новые горизонты и хотим принять в команду таких же амбициозных мечтателей!
Сейчас в запуске небольшой кинообразовательный проект в рамках нашего сервиса, и нам на подмогу нужен ниндзя-дизайнер. Человек с живым умом, жаждой нового, готовый творить без границ и рамок. Потому что хоть у нас и есть в названии слово “образование”, в первую очередь - мы молодые ребята, и именно с этой позиции (молодых и жаждущих) выстраиваем свой концепт. Поэтому, яркие идеи только приветствуются! Киношники - люди творческие. Давайте выходить за рамки ;)
Что от тебя нужно, братец)
Навыки:
- Знание Muse (наши проекты уже сделаны в Muse, и мы можем предоставить их, чтобы быстрей все сделать, не тратя время)
- Уверенное знание Adobe Photoshop (необходимо уметь делать оригинальные картинки, работать с цветами и шрифтами). Если умеешь еще и анимацию, то вообще цены тебе нет, и мы готовы на тебя молиться!
- Умение грамотно использовать фото-стоки (как бы это ни звучало, но картинки в нашем деле - не последний фактор. И грамотное их использование - очень важный момент. Основные ошибки новичков: брать первые попавшиеся из google, не вдаваться в суть текста материала и искать картинку по ключевому слову, а не смыслу и т.д.)
- Доделать страницу мероприятия (будут правки, нужно их внести), которая у нас уже есть (http://kinogenesis.com/uhanovartplay)
- Страница по ссылке. Она нам нравится, но если есть предложения, то мы с удовольствием их выслушаем. Сейчас планируется перезапуск мероприятия, и для его новой версии нужно немного переделать существующую страницу.
- Так как основной поток нашей ЦА идет из социальных сетей, нужно оформить паблики (один в VK, один в FB) в стилистике предстоящего мероприятия
- Создать анонсирующие материалы в соц.сетях
- Создать дизайн сопутствующих материалов по предстоящему мероприятию (блокноты, стикеры, пакеты, бейджи, прессволл)
- Доделать страницу для презентации записи курса
- Страница сделана наполовину, нужно добить
- К курсу прилагается книга, она написана, но нет обложки. В обложке мы очень нуждаемся.
- Разработать дизайн писем для e-mail сендера (getresponse)
- Стандартный дизайн
- Под мероприятие
- З/п сдельная, но точно не ниже 20.000
- Возможность показать себя и свои таланты (жонглирование, пение и тд)
- Молодая и дружная команда на время проекта. Потом мы злые и враждебные ;)
- Неограниченный доступ к нашим обучающим материалам
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