Разработка дизайна продуктов под проект для сервиса KinoGenesis

Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;)

Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба российского кинематографа. Мы запустили eLearning стартап, позволяющий обучаться бизнес-процессам у действующих практиков и лидеров отечественной киноиндустрии в какой бы части света вы ни находились. KinoGenesis – за коммерческое кино для зрителя. Мы горим идеей, покоряем новые горизонты и хотим принять в команду таких же амбициозных мечтателей!

Сейчас в запуске небольшой кинообразовательный проект в рамках нашего сервиса, и нам на подмогу нужен ниндзя-дизайнер. Человек с живым умом, жаждой нового, готовый творить без границ и рамок. Потому что хоть у нас и есть в названии слово “образование”, в первую очередь - мы молодые ребята, и именно с этой позиции (молодых и жаждущих) выстраиваем свой концепт. Поэтому, яркие идеи только приветствуются! Киношники - люди творческие. Давайте выходить за рамки ;)

Что от тебя нужно, братец)

Навыки:

Знание Muse (наши проекты уже сделаны в Muse, и мы можем предоставить их, чтобы быстрей все сделать, не тратя время)

Уверенное знание Adobe Photoshop (необходимо уметь делать оригинальные картинки, работать с цветами и шрифтами). Если умеешь еще и анимацию, то вообще цены тебе нет, и мы готовы на тебя молиться!

Умение грамотно использовать фото-стоки (как бы это ни звучало, но картинки в нашем деле - не последний фактор. И грамотное их использование - очень важный момент. Основные ошибки новичков: брать первые попавшиеся из google, не вдаваться в суть текста материала и искать картинку по ключевому слову, а не смыслу и т.д.)

Что нужно будет сделать?

Доделать страницу мероприятия (будут правки, нужно их внести), которая у нас уже есть (http://kinogenesis.com/uhanovartplay) Страница по ссылке. Она нам нравится, но если есть предложения, то мы с удовольствием их выслушаем. Сейчас планируется перезапуск мероприятия, и для его новой версии нужно немного переделать существующую страницу. Так как основной поток нашей ЦА идет из социальных сетей, нужно оформить паблики (один в VK, один в FB) в стилистике предстоящего мероприятия Создать анонсирующие материалы в соц.сетях Создать дизайн сопутствующих материалов по предстоящему мероприятию (блокноты, стикеры, пакеты, бейджи, прессволл)

Доделать страницу для презентации записи курса Страница сделана наполовину, нужно добить К курсу прилагается книга, она написана, но нет обложки. В обложке мы очень нуждаемся.

Разработать дизайн писем для e-mail сендера (getresponse) Стандартный дизайн Под мероприятие



Что мы предлагаем?

З/п сдельная, но точно не ниже 20.000

Возможность показать себя и свои таланты (жонглирование, пение и тд)

Молодая и дружная команда на время проекта. Потом мы злые и враждебные ;)

Неограниченный доступ к нашим обучающим материалам