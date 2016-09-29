Требуется разработать дизайн интернет магазина

Требуется редизайн сайта по продаже оборудования по производству и упаковке сигарет. На сайте будет присутствовать много технической информации. Необходим адаптивный дизайн. Дизайн необходимо сделать по сетке bootstrap или любого удобного популярного фреймворка для облегчения верстки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта - интернет магазин
На сайте будут продаваться книги.
Требуется отрисовать 4-5 страниц.
Прикладываю прототип к проекту.
Дизайн должен быть адаптивен и полностью соответствовать разметке bootstrap 3.
Почитать о сетке можно тут - http://bootstrap-3.ru/css.php#grid-options
Имеется логотип, вышлю выбранному исполнителю.
Бюджет проекта ограничен, срок - 1 неделя.
Оставляйте заявки, если вас устраивают условия.
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