Требуется разработать дизайн интернет магазина

$250
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка253 просмотра
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Нужен дизайн сайта - интернет магазин

На сайте будут продаваться книги.

Требуется отрисовать 4-5 страниц.

Прикладываю прототип к проекту.

Дизайн должен быть адаптивен и полностью соответствовать разметке bootstrap 3.

Почитать о сетке можно тут - http://bootstrap-3.ru/css.php#grid-options

Имеется логотип, вышлю выбранному исполнителю.

Бюджет проекта ограничен, срок - 1 неделя.

Оставляйте заявки, если вас устраивают условия.

7 лет назад
Coder777
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$250
7 дней
Работа выполнена хорошо, получил что и хотел:)
У Дмитрия всегда очень интересные проекты. Работайте смело и получайте удовольствие. Спасибо! До новых встреч 😉!