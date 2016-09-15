Необходим интерактивный прототип в axure 1 страницы (LP)
Редизайн сайта по продаже оборудования для производства сигарет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн сайта по продаже оборудования по производству и упаковке сигарет.
На сайте будет присутствовать много технической информации. Необходим адаптивный дизайн. Дизайн необходимо сделать по сетке bootstrap или любого удобного популярного фреймворка для облегчения верстки. Итог - PSD файл. От вас максимальные сроки и предварительная стоимость. Так же я легко вычислю халтурщика и человека, который любит и умеет работать. Задавайте ваши вопросы.
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