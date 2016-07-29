CubaJ

Ярослав CubaJ

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Немного обо мне и моих условиях работы

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав, мне 34 года. Из них я 12 лет занимаюсь профессиональной разработкой.

Основная специализация - это веб-разработка, а именно создание b2b сайтов и сложных интеграционных решений (личные кабинеты, электронный документооборот, автоматизация бизнес-процессов, внедрение корпоративных шин данных). Так же владею продукт-менеджментом (возьму разработку вашего проекта под ключ, от сбора требований, взаимодействий с сотрудниками компании, построения архитектуры и прототипирования до реализации бизнес-сценариев и аналитики).

Моя работа построена на взаимопонимании, прозрачности и глубоком погружении в задачу.

Мои компетенции лежат в построении прототипов на основе ваших задач, создании чистого, минималистичного дизайна, основанного на современных правилах, его верстки и в мощном back-end. Соблюдая такой порядок продукты моих заказчиков имеют максимально простую поддержку, сокращая на неё не только затраты времени, но и финансовые затраты.

Мои условия работы просты:

  • способы оплаты - любые, готов заключить с вами договор;
  • начало общения по проекту только в ЛС этого сайта, далее, если обе стороны всё устроит, мы можем перейти в любой удобный мессенджер. Ключевые договорённости фиксируем по почте;
  • вы должны четко понимать, что хотите. Я помогу вам определиться с конечным результатом, путем предоставления брифа и описания пользовательских историй;
  • я работаю только по предоплате. Предоплата может быть, как поэтапная, так и 50/50 - вы вольны выбирать, как удобно вам;
  • вы получаете гарантию 1 год на все выполненные мной работы;
  • я гибко подстраиваюсь под входящие изменения, но минимализирую такие ситуации путём проведения большой допроектной работы. Если вы внесли предоплату и отказались от работы, то предоплата не возвращается.
Буду рад работать над вашим проектом.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Vandroiy
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
8 лет назад
Подстроить поиск на сайте 1c Битрикс
Талантливый исполнитель. Работой доволен.
Рекомендую, как заказчика. Была поставлена небольшая задача, оплачена без вопросов. Остальные задачи тоже проблем с постановкой и оплатой не вызывали. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_14911333112871
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Специалист по Битриксу
Парень быстро разобрался в коде. Все поправил! Одним словом - Красавчик! РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо. Всё четко. Созвонились, объяснил что хочет, показал как надо, сделали.
Ответный отзыв
nash11
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Сопровождение сайта на 1с битрикс
Все четко. Быстрая работа. Не жалеет времени на объяснение и обучение многим моментам. Хорошие и ценные рекомендации по доработке сайта.
Чёткие задачи, своевременная оплата. Всё хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$61
10 баллов
9 лет назад
Поставить сайт на битрикс
Ярослав - отличный программист! Справился с заданием на 5+! Всем рекомендую
Спасибо Никите. Советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
matros111
Сергей 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Помочь починить сайт
JoomlaSQL
Впечатлил с первой минуты общения) Всегда на связи, доброжелателен, исполнителен. Обратился к Ярославу с просьбой починить сайт. Пока я там пытался разобраться от какого числа заархивирован рабочий бэкап, сайт уже заработал :D Такой скорости решения вопроса я не ожидал)) Все грамотно, настоящий Профи своего дела! Рекомендую
Проблем не возникло
Ответный отзыв
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