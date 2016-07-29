Немного обо мне и моих условиях работы

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав, мне 34 года. Из них я 12 лет занимаюсь профессиональной разработкой.

Основная специализация - это веб-разработка, а именно создание b2b сайтов и сложных интеграционных решений (личные кабинеты, электронный документооборот, автоматизация бизнес-процессов, внедрение корпоративных шин данных). Так же владею продукт-менеджментом (возьму разработку вашего проекта под ключ, от сбора требований, взаимодействий с сотрудниками компании, построения архитектуры и прототипирования до реализации бизнес-сценариев и аналитики).

Моя работа построена на взаимопонимании, прозрачности и глубоком погружении в задачу.

Мои компетенции лежат в построении прототипов на основе ваших задач, создании чистого, минималистичного дизайна, основанного на современных правилах, его верстки и в мощном back-end. Соблюдая такой порядок продукты моих заказчиков имеют максимально простую поддержку, сокращая на неё не только затраты времени, но и финансовые затраты.

Мои условия работы просты:

способы оплаты - любые, готов заключить с вами договор;

начало общения по проекту только в ЛС этого сайта, далее, если обе стороны всё устроит, мы можем перейти в любой удобный мессенджер. Ключевые договорённости фиксируем по почте;

вы должны четко понимать, что хотите. Я помогу вам определиться с конечным результатом, путем предоставления брифа и описания пользовательских историй;

я работаю только по предоплате. Предоплата может быть, как поэтапная, так и 50/50 - вы вольны выбирать, как удобно вам;

вы получаете гарантию 1 год на все выполненные мной работы;

я гибко подстраиваюсь под входящие изменения, но минимализирую такие ситуации путём проведения большой допроектной работы. Если вы внесли предоплату и отказались от работы, то предоплата не возвращается.

Буду рад работать над вашим проектом.