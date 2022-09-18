Разработайте иллюстрацию для мобильного приложения, включающую карту с метками. Измените цветовую гамму карты, расставьте метки: одна на воде (синий), две на суше (красный и зеленый). Создайте полупрозрачные круги для обозначения радиуса меток. Сохраните название города и добавьте изображение достопримечательности. Предоставьте скриншот и исходник в формате PSD.