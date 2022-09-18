Создать дизайн мобильного приложения в тематике тренировки и фитнес

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт39 заявок1100 просмотров

Необходимо разработать дизайн мобильного приложения в направленности тренировки и фитнес.

Предлагаю работать недельными итерациями с предоплатой за каждую. Подробности о приложении расскажу уже выбранному исполнителю. Сразу описывайте ваше ценообразование, чтобы я понимал от чего строится.

Требования к исполнителю -

  • хорошее понимание UX/UI, а не просто выдача результата в виде красивой картинки.
  • Наличие в портфолио приложений в тематике фитнес/тренировки в тренажерном зале.
  • Понимание в разнице между возможностями iOS и Android (будет нативное приложение) и готовностью отрисовать разницу.
  • Готовность отрисовывать состояния экранов/элементов, если требуется подчеркнуть это для разработки
AndroidiOS
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