Необходимо создать шаблонированный чат-бот для мобильных приложений с учетом деталей, связанных с деревянными оконными и дверными блоками. Проект включает в себя разработку дизайна и функционала, а также отправку деталей почтой.
Проектна робота для дизайнера, дизайн пітча
Шукаємо UI/UX дизайнера, з досвідом дизайну пітчів (презентації компанії для інвесторів). На сьогоднішній день пітч мобільного застосунку складається з 25 слайдів у Figma, плануємо переробити половину, тому що інформація вже є неактуальною.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения, включая интерфейс и пользовательский опыт. Учитывайте современные тенденции и требования к интерфейсу для обеспечения удобства использования.Дизайн мобильных приложений58 заявокЗакрыт3 года назад
Разработайте иллюстрацию для мобильного приложения, включающую карту с метками. Измените цветовую гамму карты, расставьте метки: одна на воде (синий), две на суше (красный и зеленый). Создайте полупрозрачные круги для обозначения радиуса меток. Сохраните название города и добавьте изображение достопримечательности. Предоставьте скриншот и исходник в формате PSD.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт3 года назад
- $6
Ищется дизайнер для создания UI мобильных приложений в финансовой сфере. Оплата составляет 333 рубля за экран. Экраны не сложные: обычный скролл с баннерами, примеры будут предоставлены. Нет необходимости разрабатывать идеи с нуля.Дизайн мобильных приложений30 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется отрисовать дизайн мобильного приложения в Figma на основе предоставленного видео с нужными экранами. Необходимо подравнять шрифты и расстояния для достижения гармоничного внешнего вида. Убедитесь в соответствии дизайна с указанными требованиями.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать UI/UX дизайн для iOS-приложения аудиокниг, включающего 5-6 экранов. На входе предоставим use cases и примерный дизайн. Итоговый результат должен быть выполнен в Figma. Ожидаем оперативных и опытных специалистов.Дизайн мобильных приложений53 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется UX/UI-дизайнер для двух проектов: платформа для связи IT-специалистов и программа лояльности. Первый проект включает аудит дизайна и дальнейшую разработку, второй — создание UX/UI и дизайна сайта и мобильных приложений. Идеальный кандидат должен иметь опыт в сложных проектах и мобильных приложениях, уметь анализировать и обосновывать свои решения. Долгосрочное сотрудничество.Дизайн мобильных приложений30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать слайд-шоу с кнопками для 3D модели планеты, совместимое с мобильной версией ВКонтакте. Необходимо реализовать иллюзию прокрутки с ключевыми кадрами, добавить 4 кнопки для навигации и ползунок для перемещения по эпохам. Также потребуется текстовый файл для кнопок-ссылок и папка для изображений.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработать адаптивный дизайн страницы для мобильного телефона, подходящий для мобильного приложения. Необходимо создать удобный интерфейс с учетом особенностей использования на мобильных устройствах.Дизайн мобильных приложений38 заявокЗакрыт3 года назад