Дизайн мобильного приложения iOS

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Завершен1 заявка215 просмотров

Нужен дизайн мобильного приложения VPN под iOS. Примерно 10 экранов. Так же необходим дизайн иконки в нескольких вариациях. + Оформление в AppleStore 2 набора скринов (5.5,6.5) по 3шт (13 языков). Подробности в телеграме

iOS
3 года назад
dyakimova
Дана 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$540
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Уже не первый раз работаем над проектами, всегда все быстро и четко. Внимателен к мелочам, с полуслова понимает, что ожидаем увидеть в проекте. Смело рекомендую данного исполнителя.
Все замечательно ! Спасибо за доверие и интересные проекты 😅👍🏻

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
#1
Дизайн мобильных приложений

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