Задача

Наша команда создает и развивает несколько цифровых бизнесов, рассчитанных на международного пользователя. Сейчас мы ищем одного UX/UI-дизайнера на фрилансе на два проекта с перспективой долгосрочного сотрудничества и по другим направлениям.

Что за проекты

Проект 1:

Платформа, соединяющая IT-специалистов и иностранных работодателей. Сейчас полностью готов дизайн MVP: лендинг с квизом плюс несколько вспомогательных страниц. На этом этапе нам нужен в первую очередь аудит готовых материалов и предложения по их улучшению в формате быстрых правок. В средне/долгосрочной перспективе на этом проекте понадобятся также: разработка лендинга под B2B-направление; возможно, масштабные (или не очень) правки по лендингу для B2C, анализ и оптимизация пользовательских путей в интерфейсе; разработка UX/UI и дизайна личных кабинетов и, вероятно, мобильного приложения.

Проект 2:

Платформа программы лояльности. Этот проект только начинается, и здесь нам важна максимальная поддержка со стороны UX/UI-специалиста. Необходимо будет проанализировать предлагаемые нами CJM и совместно с нами побрейнштормить над их оптимизацией; разработать с нуля UX/UI и дизайн сайта-лендинга и трех сложных мобильных приложений (два B2C и один B2B) с функционалом личных кабинетов, рекомендательных систем, встроенной аналитики и платежей.

Что нам важно в вас как в специалисте:

1. Умение не только разрабатывать дизайн, но и подходить к нему аналитически — мы хотим понимать, почему вы выбираете именно такие цвета, размещаете кнопку именно в этом месте, предлагаете реализовать фичу именно таким образом. Мы достаточно гибки, готовы обсуждать и прислушиваться к вам как к эксперту, но нам важно понимать, что вы действительно эксперт и понимаете, что делаете.

2. Опыт разработки CJM и дизайна для сложных проектов. «Сложный проект» — это не лендинг, не авторский блог и не онлайн-магазин с типовым функционалом, а полноценная система, состоящая из нескольких оригинальных модулей, между которыми пользователь должен быстро и нативно переключаться.

3. Опыт разработки CJM и дизайна мобильных приложений. Во втором проекте упор делается именно на мобильные приложения — нам важно, чтобы вы хорошо разбирались в их особенностях и понимали, как сделать жизнь пользователя нашего приложения максимально комфортной и приятной.

4. Умение рисовать красивые макеты и собирать из них функциональные прототипы в Figma :)

5*. Классно, если вы работали с международными проектами и понимаете специфику поведения пользователей из Европы и Азии. Если нет — не критично, будем разбираться вместе.

Что нам не важно:

1. Умеете ли вы верстать — у нас в команде есть специалисты, которые сверстают ваш макет.

2. Умеете ли вы писать тексты — мы не откажемся от дополнительной пары глаз, но пишем тоже сами; в том числе UX-тексты для приложений.

3. Умеете ли вы рисовать иллюстрации — у нас есть иллюстратор, который сможет нарисовать картинки для проекта и сделать гифки.