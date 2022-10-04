KatyaHodot

Катерина Ходот KatyaHodot

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
UI/UX designer

UI/UX - дизайнер

Привет, меня зовут Катерина, я живу в Украине.

☀️

Мое знакомство с веб-дизайном началось в 2020 году.

Моя цель, помимо создания крутых дизайнов, постоянно совершенствовать и развивать свои навыки.

В каких вопросах я буду Вам полезна:

- отрисовка дизайн лендингов, сайтов, UX/UI;

- разработка дизайна мобильных приложений;

- дизайн баннеров и вывесок;

- дизайн карточек для маркетплейсов.

Плюсы работы со мной:

- в паре со мной работает отличный разработчик, который в случае необходимости поможет реализовать дизайн;

- для меня нет нерешаемых задач;

- помимо дизайна я так же могу наполнить Ваш сайт контентом.

Портфолио ←просто нажмите

или behance.net/3165303f

Как связаться со мной:

Telegram: @hodot_k

Почта: [email protected]

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Отзывы заказчиков

dev2studio
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
UX дизайн элемента для интерфейса программы
Figma
Классная работа, раньше заявленного срока, спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
Все было оперативно быстро и без задержек)
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