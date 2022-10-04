UI/UX designer
UI/UX - дизайнер
Привет, меня зовут Катерина, я живу в Украине.
☀️Мое знакомство с веб-дизайном началось в 2020 году.
Моя цель, помимо создания крутых дизайнов, постоянно совершенствовать и развивать свои навыки.
В каких вопросах я буду Вам полезна:
- отрисовка дизайн лендингов, сайтов, UX/UI;
- разработка дизайна мобильных приложений;
- дизайн баннеров и вывесок;
- дизайн карточек для маркетплейсов.
Плюсы работы со мной:
- в паре со мной работает отличный разработчик, который в случае необходимости поможет реализовать дизайн;
- для меня нет нерешаемых задач;
- помимо дизайна я так же могу наполнить Ваш сайт контентом.
Портфолио ←просто нажмите
Как связаться со мной:
Telegram: @hodot_k
Почта: [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- САЙТ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ I WomanKIT21 просмотр
- Online clothing store "Bayon"26 просмотров
- GAMES STORE | Website24 просмотра
- Natural cosmetics store / Магазин натуральной косм26 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Figma
Классная работа, раньше заявленного срока, спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
Ответный отзыв
Все было оперативно быстро и без задержек)