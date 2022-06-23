Дизайн мобильного приложения

Требуется создание wireframes для мобильного приложения с несколькими функциональными блоками. Необходимо разработать главный экран и учесть такие элементы, как загрузочные индикаторы, рекламные блоки, списки найденных файлов и приложений, а также страницы для анализа данных. Ожидается внимание к деталям интерфейса и пользовательскому опыту.