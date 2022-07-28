Дизайн мобильного приложения

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Завершен17 заявок433 просмотра

Только для фрилансеров с Украины.

Необходим дизайн мобильного приложения для Android и для iOS.

Ссылка на прототип:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skidka.wanted

Предоплата возможна только если у вас много отзывов и старый аккаунт.

Жду ваших предложений.

AndroidiOS
3 года назад
ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

felixonegame
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$196
8 дней
Escrow
Дизайн очень крутой получился, все быстро и четко.
Саму задачу виконали добре, тільки були 2 моменти, які напрягли: 1) Після завершення роботи сказав переносити екрани додатку з Фігми в Зеплін, хоча ми це не обговорювали взагалі і я такого не роблю. В підсумку звалив на мене, що я винен в цьому. 2) Комісія за проведений проект впала на мене, хоча ми не обговорювали такий момент і таке має оплачувати замовник.

Заявки фрилансеров

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felixonegame
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#1
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