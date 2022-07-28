Только для фрилансеров с Украины.

Необходим дизайн мобильного приложения для Android и для iOS.

Ссылка на прототип:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skidka.wanted

Предоплата возможна только если у вас много отзывов и старый аккаунт.

Жду ваших предложений.