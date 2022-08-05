Требуется разработать дизайн мобильного приложения по изучению языков в поп-арт стиле. Объем работы включает 15 экранов, 10 небольших картинок и 9 иконок. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения проекта, которые можно будет скорректировать после получения прототипа и описания.