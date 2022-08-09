Необходимо сделать дизайн для приложения по изучению языков в поп-арт стиле, приблизительный объем работы это 15 экранов, 10 небольших картинок и 9 иконок.

Укажите пожалуйста примерную стоимость и сроки, которые сможете скорректировать когда пришлю прототип и описание.