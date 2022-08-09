Дизайн приложения по изучению языков

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Завершен23 заявки589 просмотров

Необходимо сделать дизайн для приложения по изучению языков в поп-арт стиле, приблизительный объем работы это 15 экранов, 10 небольших картинок и 9 иконок.

Укажите пожалуйста примерную стоимость и сроки, которые сможете скорректировать когда пришлю прототип и описание.

3 года назад
golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$500
10 дней
Escrow
Хорошая работа. Реализовано всё согласно ТЗ, быстро и качественно.
Интересный и перспективный проект, по всем вопросам таска и оплате никаких задержек. Очень приятно было поработать)

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