Требуется разработать интерактивную прозрачную кнопку с встроенным меню для мобильных приложений. Кнопка должна позволять листать контент и выполнять веб-взаимодействия в трех вариантах: реализация, банкинг и коммуникации. Дизайн должен быть креативным и легко интегрируемым на сайт.
Дизайн приложения по изучению языков
Необходимо сделать дизайн для приложения по изучению языков в поп-арт стиле, приблизительный объем работы это 15 экранов, 10 небольших картинок и 9 иконок.
Укажите пожалуйста примерную стоимость и сроки, которые сможете скорректировать когда пришлю прототип и описание.
Выбранный исполнитель
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