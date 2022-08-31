Дизайн музыкального приложения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка225 просмотров

Дизайн музыкального приложения  в figma

Figma
3 года назад
guest_16428713961288
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lea6
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
10 дней
Екатерина прекрасно справилась с работой! Очень рекомендую к сотрудничеству.
Было здорово совместно поработать над проектом. Всё чётко, ясно и адекватно. Спасибо за опыт и командную работу.

Заявки фрилансеров

Lea6
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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