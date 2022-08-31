Дизайн музыкального приложения  в figma

Требуется создание фрейм-приложения для iOS и Android на базе существующего сайта с поддержкой логина по телефону и историей заказов. Необходимо добавить возможность логина через Apple FaceId. Интеграции будут предоставлены по мере необходимости. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.