Требуется разработать интерактивную прозрачную кнопку с встроенным меню для мобильных приложений. Кнопка должна позволять листать контент и выполнять веб-взаимодействия в трех вариантах: реализация, банкинг и коммуникации. Дизайн должен быть креативным и легко интегрируемым на сайт.
Дизайн концертного приложения
Подробности в Телеграмме
Выбранный исполнитель
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