Дизайн для мобильного приложения

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Закрыт32 заявки631 просмотр

Треба накидати дизайн для мобільного додатку на андроїді. Додаток буде допомогати людям схуднути. Маю ідею, не розумію як задезайнити. В роботу входить дизайн декількох сторінок.

3 года назад
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Дизайн мобильных приложений
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