Требуется разработать интерактивную прозрачную кнопку с встроенным меню для мобильных приложений. Кнопка должна позволять листать контент и выполнять веб-взаимодействия в трех вариантах: реализация, банкинг и коммуникации. Дизайн должен быть креативным и легко интегрируемым на сайт.
Дизайн для мобильного приложения
Треба накидати дизайн для мобільного додатку на андроїді. Додаток буде допомогати людям схуднути. Маю ідею, не розумію як задезайнити. В роботу входить дизайн декількох сторінок.
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