julianagaluts

Ульяна julianagaluts

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
UX/UI Designer

Меня зовут Ульяна,

я ux/ui дизайнер. Моя цель — сделать так, чтобы пользователи получали простой и понятный опыт при использовании сайтов и мобильных приложений.

За 2 года работы у меня была возможность поработать над самыми разными проектами. (В процессе ведения блога я буду рассказывать о некоторых)

Сайты и веб-приложения в области хранения данных, NFT, игр, спорта, финансов, обучения, программирования, поиска золота:)

Мобильные приложения в области NFT, знакомств, VPN, спорта, красоты, финансов, продуктов питания, игр, новостей.

В рамках этих проектов я проводила тестирование гипотез и предварительный анализ. Затем составляла прототипы, проверяла их удобство для потенциальных пользователей.

Конечный результат - удобный и визуально приятный дизайн продукта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
10
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
pavelnikitin
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
год назад
Дизайн мобильного приложения
Cупер
Понравилось сотрудничать
Ответный отзыв
pavelnikitin
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
2 года назад
Дизайн мобильного приложения
Отличная работа. Все было выполнено великолепно))) Работать понравилось.
Сотрудничество оказалось очень комфортным. Хорошее построение задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв