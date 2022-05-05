UX/UI Designer

Меня зовут Ульяна,

я ux/ui дизайнер. Моя цель — сделать так, чтобы пользователи получали простой и понятный опыт при использовании сайтов и мобильных приложений.

За 2 года работы у меня была возможность поработать над самыми разными проектами. (В процессе ведения блога я буду рассказывать о некоторых)

Сайты и веб-приложения в области хранения данных, NFT, игр, спорта, финансов, обучения, программирования, поиска золота:)

Мобильные приложения в области NFT, знакомств, VPN, спорта, красоты, финансов, продуктов питания, игр, новостей.

В рамках этих проектов я проводила тестирование гипотез и предварительный анализ. Затем составляла прототипы, проверяла их удобство для потенциальных пользователей.

Конечный результат - удобный и визуально приятный дизайн продукта.