Прога в вк (слайд-шоу с кнопками)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка764 просмотра

1) у меня есть рендер 3D модели с разных ракурсов, нужно сделать слайд-шоу

Тип иллюзия прокрутки этого объёкта (есть ключевые кадры и по 3 кадра перехода)

2) 4 кнопки на каждом ключевом кадре, что бы перемещаться по ключевым кадрам + кнопки ссылки ( объект: 3d планета и каждая гео зона имеет свою статью в вк)

3) у этой планеты есть 4 эпохи, нужно сделать ползунок, типо во времени перемещает.

ползунок тоже крутит объект на 1 ключевой кадр, но на ключевой кадр другой эпохи

4) отдельный текстовый файл для кнопок-ссылок и отдельная папка с изображениями, что бы иметь возможность их заменить

важно

прога должна быть совместима с вк для мобильной версии!

3 года назад
qz1029384756
Иван 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lar_ars
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
$200
5 дней
Escrow
качество хз, не видел проект прога на 30 минут - жду месяц коммуникация ++

Заявки фрилансеров

Lar_ars
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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