1) у меня есть рендер 3D модели с разных ракурсов, нужно сделать слайд-шоу

Тип иллюзия прокрутки этого объёкта (есть ключевые кадры и по 3 кадра перехода)

2) 4 кнопки на каждом ключевом кадре, что бы перемещаться по ключевым кадрам + кнопки ссылки ( объект: 3d планета и каждая гео зона имеет свою статью в вк)

3) у этой планеты есть 4 эпохи, нужно сделать ползунок, типо во времени перемещает.

ползунок тоже крутит объект на 1 ключевой кадр, но на ключевой кадр другой эпохи

4) отдельный текстовый файл для кнопок-ссылок и отдельная папка с изображениями, что бы иметь возможность их заменить

важно

прога должна быть совместима с вк для мобильной версии!