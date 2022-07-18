Требуется разработать адаптивный дизайн страницы для мобильного телефона, подходящий для мобильного приложения. Необходимо создать удобный интерфейс с учетом особенностей использования на мобильных устройствах.
Прога в вк (слайд-шоу с кнопками)
1) у меня есть рендер 3D модели с разных ракурсов, нужно сделать слайд-шоу
Тип иллюзия прокрутки этого объёкта (есть ключевые кадры и по 3 кадра перехода)
2) 4 кнопки на каждом ключевом кадре, что бы перемещаться по ключевым кадрам + кнопки ссылки ( объект: 3d планета и каждая гео зона имеет свою статью в вк)
3) у этой планеты есть 4 эпохи, нужно сделать ползунок, типо во времени перемещает.
ползунок тоже крутит объект на 1 ключевой кадр, но на ключевой кадр другой эпохи
4) отдельный текстовый файл для кнопок-ссылок и отдельная папка с изображениями, что бы иметь возможность их заменить
важно
прога должна быть совместима с вк для мобильной версии!
Выбранный исполнитель
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