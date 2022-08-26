APP отрисовать в фигме

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен7 заявок417 просмотров

Отрисовать в фигме APP (видео нужных экранов прилагаю) подравнять шрифты и расстояния

Figma
3 года назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
35 минут назад

Выбранный исполнитель

art_ether
Артём 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Все ок
гладко и просто. рекомендую

Заявки фрилансеров

Роман
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
art_ether
Артём 
35 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Макс
 
33 года
5 лет в сервисе
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месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Вадим
 
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5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
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Аревик
 
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