Требуется UX/UI-дизайнер для двух проектов: платформа для связи IT-специалистов и программа лояльности. Первый проект включает аудит дизайна и дальнейшую разработку, второй — создание UX/UI и дизайна сайта и мобильных приложений. Идеальный кандидат должен иметь опыт в сложных проектах и мобильных приложениях, уметь анализировать и обосновывать свои решения. Долгосрочное сотрудничество.
UI/UX ios-приложения
Привет,
Требуется разработать UI/UX ios-приложения (5-6 экранов).
Плеер аудиокниг.
На входе дадим варианты использования (use cases, какие действия должны делать пользователи) и примерный похожий дизайн (можете и сами предложить).
Оперативных и опытных приглашаю.
UPD: Результат должен быть в Figma
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