UI/UX ios-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт53 заявки697 просмотров

Привет,

Требуется разработать UI/UX ios-приложения (5-6 экранов).

Плеер аудиокниг.

На входе дадим варианты использования (use cases, какие действия должны делать пользователи) и примерный похожий дизайн (можете и сами предложить).

Оперативных и опытных приглашаю.

UPD: Результат должен быть в Figma

FigmaiOS
3 года назад
wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александра
 
33 года
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Азат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Исмат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лилиана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Мадина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Артем
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Валера
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Наринэ
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олег
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов
3 года назад
Юлия
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Таня
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алеся
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Крюков
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Микола
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ульяна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
148 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн мобильных приложений
Ирина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Макс
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Диля
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Аревик
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Лев
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
40 отзывов
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Артем
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Богдан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Ярослав
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • UI/UX дизайнер

    Требуется UX/UI-дизайнер для двух проектов: платформа для связи IT-специалистов и программа лояльности. Первый проект включает аудит дизайна и дальнейшую разработку, второй — создание UX/UI и дизайна сайта и мобильных приложений. Идеальный кандидат должен иметь опыт в сложных проектах и мобильных приложениях, уметь анализировать и обосновывать свои решения. Долгосрочное сотрудничество.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прога в вк (слайд-шоу с кнопками)

    Требуется разработать слайд-шоу с кнопками для 3D модели планеты, совместимое с мобильной версией ВКонтакте. Необходимо реализовать иллюзию прокрутки с ключевыми кадрами, добавить 4 кнопки для навигации и ползунок для перемещения по эпохам. Также потребуется текстовый файл для кнопок-ссылок и папка для изображений.

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптив страницы для мобильного устройства

    Требуется разработать адаптивный дизайн страницы для мобильного телефона, подходящий для мобильного приложения. Необходимо создать удобный интерфейс с учетом особенностей использования на мобильных устройствах.

    Дизайн мобильных приложений38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн варфреймів та мобільного додатку

    $600

    Шукається дизайнер для створення дизайну мобільного додатку на тематику виховання дітей. Необхідно завершити проект за 2 етапи: варфрейми та UX/UI. Потрібен виконавець з 2-річним досвідом, готовий працювати 6 годин на день та швидко відповідати на запити. Важливі приклади робіт, перевага надається дизайнерам, які можуть розпочати роботу найближчим часом.

    Node.js
    Дизайн мобильных приложений16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для мобильного приложения

    Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения на Android, которое поможет пользователям похудеть. В задачу входит создание дизайна нескольких страниц, основываясь на идеи заказчика. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для эффективного интерфейса.

    Дизайн мобильных приложений32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн приложения по изучению языков

    Требуется разработать дизайн мобильного приложения по изучению языков в поп-арт стиле. Объем работы включает 15 экранов, 10 небольших картинок и 9 иконок. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения проекта, которые можно будет скорректировать после получения прототипа и описания.

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения

    $51

    Требуется разработать дизайн мобильного приложения для Ботанического сада с функциями глобального поиска и распознавания растений через QR-код. Необходимо создать 5 экранов, включая информацию о растениях, новости и описание приложения. Ожидается высокая доступность для обсуждения и предоставление примеров работ.

    Дизайн мобильных приложений17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн музыкального приложения

    $10

    Задача заключается в разработке дизайна музыкального приложения с использованием Figma. Требуется создать удобный и привлекательный интерфейс для мобильных устройств, учитывая современные тренды и потребности пользователей.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки в приложении + презентация

    $65

    Требуется доработка мобильного приложения, включая корректировку дизайна и функционала. Также необходимо создать файл для презентации приложения, отражающий его ключевые особенности и преимущества.

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад