Разработайте иллюстрацию для мобильного приложения, включающую карту с метками. Измените цветовую гамму карты, расставьте метки: одна на воде (синий), две на суше (красный и зеленый). Создайте полупрозрачные круги для обозначения радиуса меток. Сохраните название города и добавьте изображение достопримечательности. Предоставьте скриншот и исходник в формате PSD.
Создать дизайн приложения
Создать дизайн приложения
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