Ищется дизайнер для создания UI мобильных приложений в финансовой сфере. Оплата составляет 333 рубля за экран. Экраны не сложные: обычный скролл с баннерами, примеры будут предоставлены. Нет необходимости разрабатывать идеи с нуля.
Иллюстрация для приложения
Разрабатывается приложение, в котором будет задействована карта с метками определённого радиуса на ней. Вам нужно изменить цветовую гамму карты и расставить на ней эти метки так, чтобы всё это смотрелось лаконично. Вам НЕ нужно переделывать всю карту мира, необходимо лишь разработать так называемую иллюстрацию, то есть один красивый скриншот для "обёртки приложения".
Основная идея в том, что одна из меток обязательно ставится на воду, две других на сушу, метка на воде имеет синий цвет, метки на суше красный и зеленый цвета соответственно.
Главное в метках - дать пользователю понять их радиус, а также не перекрывать то, что находится под самой меткой, то есть сделать некие полупрозрачные круги разного цвета с перечисленными условиями. Разрешение изображения не имеет значения.
На скрине представлено то, что должно получиться у Вас, масштаб меток желательно сохранить (хотя бы приблизительно). Обратите внимание, что на скрине всего лишь пример (он выглядит очень плохо и некрасиво, не опирайтесь на него при работе), цветовую гамму и стиль вы выбираете сами.
Таким образом, алгоритм вашей работы следующий:
1. Вы берете какую-либо часть реальной карты мира (важно, чтобы на ней были город, вода, лес и пустыня, для простоты работы можете просто вписать недостающие области)
2. Далее Вы расставляете метки, настраиваете гамму так, чтобы это смотрелось лаконично и метки выделялись на фоне карты, при этом пишь частично закрывая её
3. Из обозначений будет сохранено лишь название города, которое также необходимо лаконично вписать в карту (то есть название улиц, рек, магазинов и так далее добавлять не нужно), над городом необходимо разместить какое-нибудь изображение (потом там будет изображение одной из его достопримечательностей, вы можете просто взять любую картинку и вставить туда)
4. В качестве результата желательно скинуть исходник (например, psd, если Вы работаете в фотошопе), чтобы у нас была возможность затем передвинуть метки, название города и тд. Таким образом, результат Вашей работы - это скриншот части карты с выполнением условий, а также исходник
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