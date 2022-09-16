Дизайн приложения VPN + Call blocker iOS

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка57 просмотров

Нужен дизайн приложения под iOS с функционалом VPN + Call blocker. Также нужно предложить несколько вариантов по иконке. + набор баннеров для appstore на 10 языках. Подробности в телеграм

iOS
3 года назад
dyakimova
Дана 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$470
10 дней
Escrow
Как всегда отличная работа, качественно и в срок. Рекомендую!
Всё как всегда на высоте 🙂👍🏻

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений

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