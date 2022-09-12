Отрисовать 3 иконки для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт19 заявок394 просмотра

Доброго!

Отрисовать 3 иконки

512*512

для приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quiz.thousand_logos

для A/B тестирования, посмотрите по запросу logo quiz топы

Внимание - нельзя использовать явные существующие логотипы, только картинки близкие к ним картинки

3 года назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
56 отзывов
3 года назад
Микита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Петр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
158 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
61 отзыв
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проектна робота для дизайнера, дизайн пітча

    Шукається UI/UX дизайнер для редизайну пітча мобільного застосунку, що складається з 25 слайдів у Figma. Необхідно оновити половину слайдів через застарілу інформацію. Досвід у створенні презентацій для інвесторів є обов'язковим.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Шаблонированный чат-бот

    Необходимо создать шаблонированный чат-бот для мобильных приложений с учетом деталей, связанных с деревянными оконными и дверными блоками. Проект включает в себя разработку дизайна и функционала, а также отправку деталей почтой.

    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн приложения

    Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения, включая интерфейс и пользовательский опыт. Учитывайте современные тенденции и требования к интерфейсу для обеспечения удобства использования.

    Дизайн мобильных приложений58 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Иллюстрация для приложения

    Разработайте иллюстрацию для мобильного приложения, включающую карту с метками. Измените цветовую гамму карты, расставьте метки: одна на воде (синий), две на суше (красный и зеленый). Создайте полупрозрачные круги для обозначения радиуса меток. Сохраните название города и добавьте изображение достопримечательности. Предоставьте скриншот и исходник в формате PSD.

    Дизайн мобильных приложений8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • UI дизайн фин. приложений

    $6

    Ищется дизайнер для создания UI мобильных приложений в финансовой сфере. Оплата составляет 333 рубля за экран. Экраны не сложные: обычный скролл с баннерами, примеры будут предоставлены. Нет необходимости разрабатывать идеи с нуля.

    Дизайн мобильных приложений30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • APP отрисовать в фигме

    $10

    Требуется отрисовать дизайн мобильного приложения в Figma на основе предоставленного видео с нужными экранами. Необходимо подравнять шрифты и расстояния для достижения гармоничного внешнего вида. Убедитесь в соответствии дизайна с указанными требованиями.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • UI/UX ios-приложения

    Требуется разработать UI/UX дизайн для iOS-приложения аудиокниг, включающего 5-6 экранов. На входе предоставим use cases и примерный дизайн. Итоговый результат должен быть выполнен в Figma. Ожидаем оперативных и опытных специалистов.

    FigmaiOS
    Дизайн мобильных приложений53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • UI/UX дизайнер

    Требуется UX/UI-дизайнер для двух проектов: платформа для связи IT-специалистов и программа лояльности. Первый проект включает аудит дизайна и дальнейшую разработку, второй — создание UX/UI и дизайна сайта и мобильных приложений. Идеальный кандидат должен иметь опыт в сложных проектах и мобильных приложениях, уметь анализировать и обосновывать свои решения. Долгосрочное сотрудничество.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прога в вк (слайд-шоу с кнопками)

    Требуется разработать слайд-шоу с кнопками для 3D модели планеты, совместимое с мобильной версией ВКонтакте. Необходимо реализовать иллюзию прокрутки с ключевыми кадрами, добавить 4 кнопки для навигации и ползунок для перемещения по эпохам. Также потребуется текстовый файл для кнопок-ссылок и папка для изображений.

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад