Требуется UX/UI-дизайнер для двух проектов: платформа для связи IT-специалистов и программа лояльности. Первый проект включает аудит дизайна и дальнейшую разработку, второй — создание UX/UI и дизайна сайта и мобильных приложений. Идеальный кандидат должен иметь опыт в сложных проектах и мобильных приложениях, уметь анализировать и обосновывать свои решения. Долгосрочное сотрудничество.