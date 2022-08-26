Дизайно мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка64 просмотра

Добрый день, Татьяна 

Можем ли мы с Вами связаться? 

у нас есть интересный проект и мы бы хотели с Вами обсудить возможность сотрудничества! 

3 года назад
guest_16630660356333
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
27 отзывов
3 года назад

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