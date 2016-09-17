Дизайн ВКонтакте и два баннера

Добрый день! Сайт на Модекс. Нужно сменить дизайн вот этой странички https://goo.gl/SX5m8b Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing Футер и шапка остаются + Нужен констроктор бирок/брилоков Чуть подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/1n_7TQyXCqRxNwKNApPJvOfdsYL3emcYFmACE4BZo2os/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи.
Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, открытка ручной работы и третья составляющая-сюрприз. Общий перечень есть, но что именно попадет в подарок неизвестно.
Прототипы аватарки, левого блока и меню прикрепляю. Это просто смысловой прототип. Так как я не дизайнер, то и никаких ограничений/пожеланий я тоже не накладываю.
Что касается баннера-картинки, то в ВК есть возможность рекламировать запись, тогда она появляется на стене в новостях. То есть там будет текст продающий, а ниже нужна картинка для привлечения внимания. На ней можно указать где-то ненавязчиво доставка оригинальных подарков в Новосибирске и телефон или что-то подобное. Почему 2 баннера? Один для мужской аудитории, другой для женской. Мужчина должен хотеть подарить девушке/жене, а вот женщина скорее подруге/маме/на какой-то праздник/день рождения.
Исходники логотипа в векторе - вышлю.
Предлагайте свои цены и сроки, желательно сделать оперативно :) В идеале - сегодня.
Ах да, аватар и левую картинку не надо связывать, делать единой, просто в схожем стиле.
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