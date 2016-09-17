Дизайн ВКонтакте и два баннера

Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи.

Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, открытка ручной работы и третья составляющая-сюрприз. Общий перечень есть, но что именно попадет в подарок неизвестно.

Прототипы аватарки, левого блока и меню прикрепляю. Это просто смысловой прототип. Так как я не дизайнер, то и никаких ограничений/пожеланий я тоже не накладываю.

Что касается баннера-картинки, то в ВК есть возможность рекламировать запись, тогда она появляется на стене в новостях. То есть там будет текст продающий, а ниже нужна картинка для привлечения внимания. На ней можно указать где-то ненавязчиво доставка оригинальных подарков в Новосибирске и телефон или что-то подобное. Почему 2 баннера? Один для мужской аудитории, другой для женской. Мужчина должен хотеть подарить девушке/жене, а вот женщина скорее подруге/маме/на какой-то праздник/день рождения.

Исходники логотипа в векторе - вышлю.

Предлагайте свои цены и сроки, желательно сделать оперативно :) В идеале - сегодня.

Ах да, аватар и левую картинку не надо связывать, делать единой, просто в схожем стиле.