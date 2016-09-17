Дизайн ВКонтакте и два баннера

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки132 просмотра
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Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи.

Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, открытка ручной работы и третья составляющая-сюрприз. Общий перечень есть, но что именно попадет в подарок неизвестно.

Прототипы аватарки, левого блока и меню прикрепляю. Это просто смысловой прототип. Так как я не дизайнер, то и никаких ограничений/пожеланий я тоже не накладываю.

Что касается баннера-картинки, то в ВК есть возможность рекламировать запись, тогда она появляется на стене в новостях. То есть там будет текст продающий, а ниже нужна картинка для привлечения внимания. На ней можно указать где-то ненавязчиво доставка оригинальных подарков в Новосибирске и телефон или что-то подобное. Почему 2 баннера? Один для мужской аудитории, другой для женской. Мужчина должен хотеть подарить девушке/жене, а вот женщина скорее подруге/маме/на какой-то праздник/день рождения.

Исходники логотипа в векторе - вышлю.

Предлагайте свои цены и сроки, желательно сделать оперативно :) В идеале - сегодня.

Ах да, аватар и левую картинку не надо связывать, делать единой, просто в схожем стиле.

7 лет назад
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$25
1 день
Пётр отлично подошел к выполнению поставленной задачи, результат мне очень понравился! Сработано оперативно, качественно, все правки были внесены моментально. В общении тоже никаких проблем, все супер! Пётр, удачи Вам и Вашей команде!
Довольны сотрудничеством: четкая постановка задачи, вежливое общение и никаких проблем с оплатой. Все это позволяет мне рекомендовать Владислава как отличного Заказчика!