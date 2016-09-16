Комплексная переработка группы в VK.COM

Доброе время суток!

Нам требуется реанимировать группу: vk.com/tailen_jewellery под планируемую рекламную кампанию.

Просто дизайн-графику не предлагайте – не интересно.

ДИЗАЙН ГРУППЫ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ КОМПАНИИ

• Создание аватара группы

• Создание баннера группы

• Создание и дизайн нового Меню

• Оформление товаров и фотоальбомов

• Создание шаблонов новостей

• Создание рекламной заглушки

SMM ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизация для увеличения переходов из поисковых систем и поиска ВКонтакте.

НАПОЛНЕНИЕ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ

Добавление 50 товаров, с фотографиями, описанием и оптимизацией контента

под поиск. Добавление на все фотографии логотипа компании.

ТЭГИРОВАНИЕ

Подбор хэштегов для продвижения группы и добавление их в товары

ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ

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