Разработать дизайн сайта

Мобильная версия сайта по продаже билетов. Требуется сделать одну из страниц. ТЗ во вложении, цвета на Ваш вкус.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сфера деятельности компании: Маникюрный салон
2. Задача которую должен решать сайт: Информирование об услугах салона, ценах, фото, работ, контактах и адресах салона
3. Конкуренты, их веб-ресурсы:
4. Примеры сайтов, дизайн которых нравится:
http://freshsalon.su/ особенно нравится (цветовая гамма коричневый и светлый беж, лучше уйти в светлый беж, минимизировав кол-во коричневого)
!!!Просьба не копировать верстку под кальку, чтобы сайт отличался по расположению инфо-блоков!!!
Просьба изменить структуру расположения блоков при верстке, чтобы отличался пусть и незначительно от сайта конкурента.
5. Примеры сайтов, дизайн которых НЕ нравится:
6. Стиль сайта (солидно, строго, креативно, просто и т.д.):
Легкий, но солидный (цветовая гамма сайта светло-бежевая) В стилистике отображения букв лого просьба ориентироваться на логотип во вложении, но цвет сайта светло-бежевый с элементами коричневого
7. Впечатление, которое должен произвести сайт на пользователя:
Легкий, но солидный
8. Пожелания к элементам дизайна:
(цветовая гамма светлый беж с элементами коричневого, лучше уйти в светлый беж, минимизировав кол-во коричневого)
ОТ ВАС на данном этапе!
Ждем информации по срокам и цене:
1. Стоимость разработки главной страницы - ?
2. Стоимость разработки внутренних страниц - ?
3. Сколько макетов входит в цену - ?
4. Возможны ли правки - ?
Просьба цену называть у рублях
Цена в проекте указана примерная. Предлагайте свои.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $4Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Необходимо нарисовать дизайн сайта по готовому мокапу по теме лидогенерацияСрок до 10.00 17 сентябряПредпочтение отдается тем, у кого есть опыт в работы с данной темой или смежными темами.Цена 2500 рублейВ ответе прикрепляйте свои работыПодробности будем ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо быстро разработать симпатичный высококонверсионный лендинг для сайта samkapitan.ru. Предложения без цены и сроков не рассматриваем, сорри.Завершен7 лет назад
Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Сайт на Модекс. Нужно сменить дизайн вот этой странички https://goo.gl/SX5m8b Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing Футер и шапка остаются + Нужен констроктор бирок/брилоков Чуть подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/1n_7TQyXCqRxNwKNApPJvOfdsYL3emcYFmACE4BZo2os/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта - интернет магазин На сайте будут продаваться книги. Требуется отрисовать 4-5 страниц. Прикладываю прототип к проекту. Дизайн должен быть адаптивен и полностью соответствовать разметке bootstrap 3. Почитать о сетке можно тут - http://bootstrap-3.ru/css.php#grid-options Имеется логотип, вышлю выбранному исполнителю. Бюджет ...Завершен7 лет назад
Требуется редизайн сайта по продаже оборудования по производству и упаковке сигарет. На сайте будет присутствовать много технической информации. Необходим адаптивный дизайн. Дизайн необходимо сделать по сетке bootstrap или любого удобного популярного фреймворка для облегчения верстки. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим интерактивный прототип в axure 1 страницы (LP)Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер-верстальщик для доработки дизайна и верстки купленного и сверстаного дизайна на themeforest. Bootstrap 3.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;) Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад