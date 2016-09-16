Разработать дизайн сайта

1. Сфера деятельности компании: Маникюрный салон

2. Задача которую должен решать сайт: Информирование об услугах салона, ценах, фото, работ, контактах и адресах салона

3. Конкуренты, их веб-ресурсы:

http://www.palchiki.com/

llmanikur.ru

4. Примеры сайтов, дизайн которых нравится:

llmanikur.ru

http://yes-nail.ru/

http://www.palchiki.com/

http://freshsalon.su/ особенно нравится (цветовая гамма коричневый и светлый беж, лучше уйти в светлый беж, минимизировав кол-во коричневого)

!!!Просьба не копировать верстку под кальку, чтобы сайт отличался по расположению инфо-блоков!!!

Просьба изменить структуру расположения блоков при верстке, чтобы отличался пусть и незначительно от сайта конкурента.

llmanikur.ru

http://yes-nail.ru/

5. Примеры сайтов, дизайн которых НЕ нравится:

http://orchidnails.ru/

http://www.palchiki.com/

http://www.nogotok-studio.ru/

http://nail-factory-msk.ru/

6. Стиль сайта (солидно, строго, креативно, просто и т.д.):

Легкий, но солидный (цветовая гамма сайта светло-бежевая) В стилистике отображения букв лого просьба ориентироваться на логотип во вложении, но цвет сайта светло-бежевый с элементами коричневого

7. Впечатление, которое должен произвести сайт на пользователя:

Легкий, но солидный

8. Пожелания к элементам дизайна:

(цветовая гамма светлый беж с элементами коричневого, лучше уйти в светлый беж, минимизировав кол-во коричневого)

ОТ ВАС на данном этапе!

Ждем информации по срокам и цене:

1. Стоимость разработки главной страницы - ?

2. Стоимость разработки внутренних страниц - ?

3. Сколько макетов входит в цену - ?

4. Возможны ли правки - ?

Просьба цену называть у рублях

Цена в проекте указана примерная. Предлагайте свои.

Спасибо.