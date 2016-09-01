Задача ясно поставлена. Потому: Тени взяты отбрасываемые от фотика (куда уж реальнее). Объекты вырезаны кривыми на прозрачный слой. Фон - новым слоем R=255 G=255 B=255. p.s. Для исполнителей. Надо срочно где-то найти белый со значениями по 256, а уж лучше по 300, потому как: "Фоны должны везде быть светлее. Белыми. Не молочными. и равномерными"... ... "директор видит разный цвет". p.p.s. естественно про значения белого - это шутка ) Оплата вымучена через неделю после оговоренного срока.