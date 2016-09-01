Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью Пример обработки прилагаю Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования 50 рублей за обработку ...
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Завершен
9 лет назад
Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью Пример обработки прилагаю Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования 50 рублей за обработку ...
Необходимо обработать фотографии согласно образцу нейтральный белый цвет, тень от предмета, естественная. Периодически появляется объем работы, ищу добросовестного подрядчика