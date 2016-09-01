mgf-sd

Дмитрий mgf-sd

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка фотографий для сайта, ретушь

    Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью  Пример обработки прилагаю  Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования  50 рублей за обработку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фотографий для сайта

    $50

    Необходимо обработать фотографии согласно образцу нейтральный белый цвет, тень от предмета, естественная. Периодически появляется объем работы, ищу добросовестного подрядчика

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

TarasGavrilyuk
Тарас 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$40
10 баллов
9 лет назад
Обработка фотографий для сайта, ретушь
Дмитрий отличный заказчик. Всегда был на связи. Своевременно оплачивал все чеки. Рекомендую к сотрудничеству...
Отлично со всем справился, предложил свои решения, сделал то что нужно Будем обращаться еще К "тупым" вопросам заказчика относится терпимо, что сильно облегчает понимание. 5 из 5
Ответный отзыв
cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
5 баллов
9 лет назад
Обработка фотографий для сайта
Задача ясно поставлена. Потому: Тени взяты отбрасываемые от фотика (куда уж реальнее). Объекты вырезаны кривыми на прозрачный слой. Фон - новым слоем R=255 G=255 B=255. p.s. Для исполнителей. Надо срочно где-то найти белый со значениями по 256, а уж лучше по 300, потому как: "Фоны должны везде быть светлее. Белыми. Не молочными. и равномерными"... ... "директор видит разный цвет". p.p.s. естественно про значения белого - это шутка ) Оплата вымучена через неделю после оговоренного срока.
Удовлетворительное качество, быстрые сроки, минимум разговоров
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